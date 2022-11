Linke setzen sich für weitere Radwege im Kreis Nordhausen und die Schule in Klettenberg ein

Nordhausen. Heike Umbach und ihre Fraktionsmitglieder bringen verschiedene Vorhaben in die aktuelle Kreishaushaltsdiskussion für 2023 ein.

Im Kreistag laufen derzeit die Planungen für den Haushalt 2023 auf Hochtouren. „Im Zuge der Debatte rund um die Aufstellung des Kreishaushaltes für das kommende Jahr haben wir natürlich auch wieder verschiedene Vorhaben eingebracht“, erklärt Matthias Marquardt, Mitglied der Linke-Fraktion und Vizechef des Kreisfinanzausschusses. „Zum Teil wurde von uns an Vorhaben erinnert, die wir bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen haben. So konnte der Radweg zwischen Uthleben und Sundhausen wieder Berücksichtigung finden. Eine Umsetzung wäre ein wichtiger Lückenschluss für den ganzen östlichen Landkreis.“

Auch den Radweg zwischen Sollstedt und Rehunger Tal habe die Linke-Fraktion erneut vorgetragen. Dieser werde jedoch nicht den Weg in den Haushalt finden, sondern innerhalb des Radwegekonzeptes bedacht und zunächst dort priorisiert. „Wir werden natürlich ein Auge darauf behalten, dass der Radweg nicht hinten runterfällt“, verspricht Fraktionschefin Heike Umbach.

„Auch den Kunstrasenplatz im Raum außerhalb der Stadt Nordhausen halten wir weiter in der Diskussion und sind dazu auch mit möglichen Kommunen oder dem Kreissportbund im Austausch gewesen“, berichtet Linke-Fraktionsmitglied Tim Rosenstock. Das Projekt sei ein wichtiger Schritt, um nicht nur den Amateursport im Seniorenbereich, sondern vor allem auch im Nachwuchsbereich infrastrukturell zu stärken. „Hier haben wir gegenüber anderen Landkreisen wie dem Eichsfeld erheblichen Nachholbedarf“, meint Rosenstock. Birgit Pommer betont: „Natürlich haben wir auch an die Klettenberger Grundschule gedacht und ausgelotet, ob es Chancen für den kommenden Haushalt gibt, dort bereits in irgendeiner Form tätig werden zu können. Leider zeichnet sich da bisher keine Lösung ab. Als Abgeordnete des Landtages bin ich aber mit Akteuren im Gespräch und suche nach Lösungen.“