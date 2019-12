Der Lions-Club nimmt symbolisch seine erste Stadtansichtstafel nahe der Südharz-Galerie in Betrieb.

Nordhausen. Nordhäuser und Gäste finden auf einem neuen Aufsteller an der Bahnhofstraße/Ecke Uferstraße historische Informationen. 15 Tafeln gibt es insgesamt.

Lions-Club weiht in Nordhausen Stadtansichten ein

Nahe des Eingangs der Südharz-Galerie haben am Mittwoch Mitglieder des Nordhäuser Lions-Clubs symbolisch die erste von insgesamt 15 Stadtansichtstafeln freigegeben. Auf dem blauen Aufsteller finden Nordhäuser und Gäste historische Informationen zur Ecke Bahnhofstraße/Uferstraße. Knapp 8500 Euro hat der Verein in die Tafeln investiert, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Bei der Umsetzung des Projekts wurde die Gästeführergilde mit einbezogen. Diese wird die Tafeln künftig mit in ihre Stadtführungen einbeziehen.