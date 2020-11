Lipprechterodes Schlüssel mit Besenlänge Abstand übergeben

Dieses Jahr ist alles anders. Auch in Lipprechterode, wo am Mittwoch keine traditionelle Schlüsselübergabe der Karnevalisten stattfinden konnte. Doch Narren sind einfallsreich. Bürgermeister Jörg Kirchner (parteilos) übergab daher mit einer Besenlänge Abstand den Schlüssel an Präsident Carsten Pabst. Der neugewählte Vereinschef hätte sich seine erste Schlüsselübergabe aus den Händen seines Vorgängers sicher anders vorgestellt. „Wir werden aber dafür in der nächsten Kampagne zum 35-jährigen Jubiläum wieder voll durchstarten“, sagte der neue Präsident. Bis dahin grüße er alle Närrinnen und Narren mit dem Lipprechteröder Faschingsgruß „Helau!“