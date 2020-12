Litfaßsäulen sollen für Park werben

Für den Park Hohenrode – hier die Verlobungsbrücke in einem Sommer – sollen die Litfaßsäulen in Nordhausen werben.

Die Litfaßsäulen in Nordhausen geben ein trauriges Bild ab. Zu dieser Feststellung ist jetzt Linken-Stadtrat Matthias Mitteldorf gekommen. Veranstaltungen sind kaum noch zu bewerben. Der Pächter der Säulen dürfe zudem ab 2021 nicht mehr für Zigaretten werben, wie es zuletzt häufig geschehen ist. Eine Gesetzesnovelle im Bund verbietet das künftig. Mitteldorf regte daher im Stadtrat am Mittwochabend an, die Säulen für den Park Hohenrode als Außenstandort der Bundesgartenschau zu nutzen. Lokale Prominente wie die Altstadtoriginale könnten den Weg in den Park weisen, so die Idee.