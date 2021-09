Live-Musik soll Nordhäuser Frischemarkt bereichern

Der Pianist und Elektromusiker Alexander John aus Urbach tritt am Sonnabend beim Frischemarkt auf dem Nordhäuser Marktplatz auf.

Nordhausen. Rathaus möchte mehr Besucher in die Nordhäuser Innenstadt locken. Zum Beispiel am 11. September.

Zum Nordhäuser Frischemarkt am Sonnabend, 11. September, gibt es für die Marktbesucher eine musikalische Unterhaltung mit Alexander John und Nele Abigail. Die Stadtverwaltung möchte damit am Wochenende noch mehr Leute ins Zentrum locken. „Die Nordhäuser Innenstadt bietet mit zahlreichen Plätzen, Grünanlagen, Restaurants, Cafés und durch Inhaber geführten Geschäften gute Bedingungen zum Aufenthalt, Shoppen und Bummeln“, wirbt Rathaussprecher Lutz Fischer. Der Markthandel auf dem Rathausplatz bereichere den Samstagsbummel in der Innenstadt mit dem Einkauf frischer Lebensmittel.

Bürgermeisterin unterstreicht Rolle als Einkaufsstadt

Am kommenden Sonnabend von 10 bis 14 Uhr will die Stadt gemeinsam mit der Marktgilde noch ein wenig mehr bieten. Neben einem erweiterten Angebot des Samstagsmarktes sollen Tische und Bänke zum Verweilen einladen. Die Nordhäuser Künstler Alexander John und Nele Abigail, die bereits beim Parknick im Förstemannpark das Publikum begeistern konnten, begleiten das Markttreiben mit Live-Musik. Ein Kinderkarussell soll ebenso für Abwechslung unter den Kleinsten sorgen.

„Unsere Stadt Nordhausen ist die Einkaufsstadt im Süden des Harzes und im Norden von Thüringen“, betont Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD). „Wir wollen die Innenstadt stärken und für mehr Sichtbarkeit der Nordhäuser Einzelhändler sowie Gastronomen sorgen.“ Über das Citymanagement und den Gewerbeverein laufe zurzeit die Kampagne „like & shop“. „Wir setzen den Markt in Szene, denn er ist eine Bereicherung für die Nordhäuser Innenstadt“, unterstreicht Jutta Krauth.

Anfang Oktober soll dann der Kürbis- und Zwiebelmarkt (Sonnabend, 2. Oktober, von 9 bis 16 Uhr) auf den Rathausplatz locken.

Am Sonntag, 3. Oktober, findet die diesjährige Parknick-Reihe mit einer Veranstaltung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ihren Abschluss.