Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer in Nordhausen: Mann stürzt und wird verletzt

Nordhausen Bei Abbiegen hat ein Lkw-Fahrer in Nordhausen einen Radfahrer übersehen. Der 39-Jährige stürzte.

Bei einem Unfall in Nordhausen ist ein 39-Jähriger verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrrad am Freitag gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg der Freiherr-vom-Stein Straße in Richtung Bochumer Straße/Oskar-Cohn-Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Am Kornhaus sei es dann zur Kollision mit einem Lkw gekommen, teilte die Polizei mit.

Wie es weiter heißt, wollte der 63-Jährige mit seinem Lkw von der Freiherr-vom-Stein-Straße nach rechts in die Straße "Am Kornhaus" abbiegen. Der LKW-Fahrer hatte den Radler offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der 39-Jährige stürzte und fiel zur Seite, so dass der Lkw glücklicherweise nur das Fahrrad überfuhr.

Aufgrund von Schürfwunden und Prellungen wurde der Radfahrer durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins SHK Nordhausen gebracht.

