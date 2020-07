Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw kollidiert mit Hauswand

Etwa 1000 Euro Schaden verursachte ein Lkw am Dienstagabend an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Sangerhäuser Straße in Nordhausen. Der 55-jährige Fahrer wollte gegen 19.45 Uhr mit seinem Baustellenfahrzeug in einer Grundstückseinfahrt im Bereich der Baustelle wenden.

Doch wegen einer Bodenunebenheit geriet der Lkw ins Wanken und stieß seitlich gegen die Hauswand. Personen kamen nicht zu Schaden.

