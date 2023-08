Lösung für Altar der Johanniskirche in Ellrich in Sicht

Ellrich. Für das historische Altarbild in der Ellricher Johanniskirche könnte ein Platz im künftigen Kirchturm gefunden werden. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Im Streit um den zukünftigen Aufenthaltsort des historischen Altarbildes in der Ellricher Johanniskirche bahnt sich eine Lösung an. „Meine Idee wäre eine würdevolle Unterbringung im zukünftigen neuen Kirchturm“, sagt der Ellricher Andreas Friese, der sich an die Spitze der Ellricher gestellt hat, die den Altar bewahren wollen. Er habe das Gespräch mit dem Ellricher Pfarrer Jochen Lenz gesucht, und dieser habe seine Idee nicht abgelehnt. „Es wird aber sicher noch Beratungen geben, bevor hier eine Entscheidung gefallen ist“, gibt Friese zu bedenken. Das Altarbild steht der modernen Ausgestaltung des Altarraumes im Wege und sollte in einer Scheune untergebracht werden, so die Überlegung des Gemeindekirchenrates.