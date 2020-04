Der mit Laiendarstellern gedrehte Film soll in die Kinos kommen, sobald diese wieder öffnen dürfen.

„Lotti“ startet bundesweit

Gute Nachrichten für die Kalistädter. Ihr Gemeinschaftswerk „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“ kommt bundesweit in die Kinos. „Zwar gibt es noch keinen offiziellen Starttermin, da Filmtheater noch nicht öffnen dürfen. Aber sobald die Kinos wieder hochfahren, sind wir in der ganzen Republik am Start. Das ist sensationell“, berichten Hauptdarstellerin Marion Mitterhammer und Regisseur Hans-Günther Bücking glücklich. Auf diesen Erfolg könnten die Laiendarsteller sehr stolz sein.