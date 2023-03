Mädchen und Jungen von Nordhäuser Schulen bauen Berührungsängste zu Firmen ab

Nordhausen. Mini-Berufsmessen werden im Landkreis Nordhausen immer beliebter. Das Interesse wächst bei Schülern und Unternehmern. Wieso die Messen Vorteile für beide Seiten bringen.

Das Projekt „TiP – Tag in der Praxis“, ein Gemeinschaftsvorhaben von Schulamt, IHK, Kreishandwerkschaft und der Arbeitsagentur, wird immer beliebter bei den Schulen. Um den Schülern den Berufseinstieg zu erleichtern und ihnen einen frühzeitigen Kontakt zu den Unternehmen zu verschaffen, wurde diese regionale Initiative ins Leben gerufen. Damit die Kinder und Jugendlichen eine Vorstellung davon bekommen, bei welchen Unternehmen sie ein Praktikum absolvieren können, gibt es im Rahmen des Projekts die sogenannte „Mini-Messe“. Nun hatten auch die Schüler, Lehrer und Eltern der Nordhäuser Petersbergschule sowie der Käthe-Kollwitz-Schule die Möglichkeit, in Kontakt mit Firmen und Unternehmen zu treten, die sich an diesem besonderen Vorhaben beteiligen.

Schüler starten nach den Osterferien in das Projekt

Zur Eröffnung dieser kleinen Firmenmesse in der Petersbergschule waren auch Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD), Arbeitsagenturchef Karsten Froböse und Marc Weinrich von der Kreishandwerkerschaft anwesend. Sie motivierten die Jugendlichen, die Chance der Firmenmesse zu nutzen, um auf die Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen zu gehen. Die Petersbergschule startet nach den Osterferien in der Klassenstufe 8 in das Projekt. Bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres der 9. Klasse können sich die Schüler so in unterschiedlichen Berufsfeldern erproben.

In dieser Zeit lernen sie auch, wie man in Kontakt mit den Firmen tritt, wie Bewerbungen geschrieben werden, wie Vorstellungsgespräche ablaufen, bekommen ein Gefühl dafür, worauf es in der Praxis ankommt und setzen sich dadurch rechtzeitig mit ihren beruflichen Vorstellungen und Perspektiven auseinander. Ganz nebenbei erwerben sie Medien- sowie soziale Kompetenzen und können Kontakte aufbauen, die ihnen später bei der Jobsuche von Vorteil sein können. Über zwanzig verschiedene Unternehmen waren bei der Messe vertreten und warben um Praktikanten. Die Schüler konnten für sie noch unbekannte Berufe entdecken und gezielt Fragen stellen, denn sie hatten hier die Experten vor Ort.

Viele bekamen so neue Ideen für ihre Berufswahl, andere konkretisierten ihre Wünsche. Durch erste Gespräche mit Firmenvertretern wurden bei den Jugendlichen auch Berührungsängste abgebaut und so mancher sieht jetzt positiver in die Zukunft. Die Messe kam gut an und die Schüler würden sich freuen, wenn bei der nächsten Veranstaltung noch mehr Aussteller kämen.