Männerballett: Südharzer holen Pokal aus dem Eichsfeld zurück

Wenn im Saal des Bleicheröder Kulturhauses die Luft wieder voller Testosteron ist und stramme Waden die holde Weiblichkeit zum Kreischen bringen, dann messen sich die Männerballetts einmal mehr im freundschaftlichen Wettkampf. Auch der 13. Wettbewerb brachte das Publikum im ausverkaufen Saal auf Hochtouren.

Sieben Herrenformationen aus dem Landkreis Nordhausen und vier Balletts aus dem Eichsfeld hatten sich auch in diesem Jahr kreative Tänze einfallen lassen. Sie erzählten tänzerisch Geschichten und bestachen mit ihrem Können und fantasievollen Kostümen.

Nachdem zweimal hintereinander der von Kai Hartmann geschaffene Wanderpokal ins Eichsfeld ging, blieb er endlich wieder im Südharz. Mit ihrem Klassik-Medley überzeugten die Männer der Sollstedter Carnevals Gesellschaft (SGC) nicht nur die anderen Vereine, die wie gewohnt die Jury bildeten, sondern auch das Publikum. Denn tosender Applaus belohnte ihren Auftritt. So dürfen die Bärenfänger dem Pokal bis zum Wettbewerb im kommenden Jahr ein würdiges Zuhause bieten.

Alle anderen Männerballetts, die bis auf die Obergebraschen Kirmesburschen aus Karnevalsvereinen kamen, belegten geschlossen den zweiten Platz, denn Verlierer gibt es in Bleicherode nicht. Nach ihrem gemeinsamen Debüt 2019 moderierten Carsten Mallon und Wolfgang „Häschen“ Hase auch am Samstagabend gekonnt das Programm. In ihrer Kleidung farblich aufeinander abgestimmt, sorgten die beiden Karnevalisten auch zwischen den Tänzen für Stimmung.

Während Carsten Mallon zusätzlich im Ballett der Gastgeber gefragt war und sich als Putzfee mit dem Besen bewies, überbrückte Wolfgang Haase zusammen mit Torsten Becker als „Noten-Chaoten“ eine Pause zwischen den Tanzblöcken.

Das Publikum erlebte am Samstagabend nicht nur Tänze auf hervorragendem Niveau, sondern durfte sich auch über einige Neuerungen freuen. Erstmals gab es einen Elferrat mit Prinzenpaar der besonderen Art auf der Bühne. Außerdem wurden vor dem Wettbewerb alle Teilnehmer, vertreten durch ihre Trainer und Betreuer, vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass die Herren zwar tanzen, dieses ihnen aber immer noch hauptsächlich die Frauen beibringen. Dass einige der Balletts ihre Fanclubs dabei hatten, war bereits bei der Begrüßung nicht zu überhören.