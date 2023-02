Märsche im Kulturhaus Bleicherode

Bleicherode. Bundeswehrmusiker spielen in Bleicherode für Spendenaktion „Thüringen Hilft“.

Vom Rennsteiglied bis zum Radetzkymarsch: Zünftige Märsche und beliebte Melodien aus Klassik, Pop,Volksmusik und Schlager gehören zum Repertoire des Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Das beliebte Ensemble kommt für ein Benefizkonzert, am 19. April 2023, wieder ins Kulturhaus Bleicherode. Die 50 Musiker in Uniform haben für die neue Konzertreise die schönsten Stücke ihres großen Repertoires zusammengestellt. Mit den Konzerten unterstützt das gefeierte Orchester die Spendenaktion „Thüringen hilft“ von TA, TLZ und Diakonie Mitteldeutschland, die auch im Raum Nordhausen schon viele soziale Projekte finanziert hat. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und beim Kulturhaus Bleicherode unter Telefon: 03633/84 23 29.