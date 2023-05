Maibaum steht vor Alter Schäferei

Bürgermeister Daniel Braun (rechts) packte beim Maibaumsetzen mit an.

Wolkramshausen. Wolkramshausens Ortschef Daniel Braun (parteilos) ließ sich nicht lumpen – und packte kräftig zu. Auch bei den schweißtreibenden Arbeiten. Und als der Maibaum stand, wurde gefeiert. Mehrere 100 Leute waren gekommen.

Bei sommerlichen Temperaturen konnten der Sportverein SV Einheit 90 Wolkramshausen und Bürgermeister Daniel Braun (parteilos) vergangenen Montag mehr als 200 Gäste an der Alten Schäferei zum Maibaumsetzen begrüßen. Nach einer Stärkung mit Deftigem vom Grill ging es am Nachmittag mit einem bunten Programm für Jung und Alt weiter. Die Hainröder Dorfmusikanten spielten auf. Der Ortschaftsrat spendierte den Kindern ein Eis. Kindergartenleiterin Jasmin Brandt zauberte beim Kinderschminken leuchtende Augen in die Gesichter der Kleinen. „Ein gelungener Tag für die Ortschaft der Landgemeinde Bleicherode“, resümiert Ortschaftsratsmitglied René Fullmann.