Mais-Ernte im Südharz mit gutem Ertrag

Nordhausen. Van Asten schaut zufrieden auf die vergangenen Wochen und wagt auch schon einen Blick in die Zukunft.

Auf einem Viertel der landwirtschaftlichen Anbaufläche der Nordhäuser Van-Asten-Tierzucht sei in diesem Jahr Mais angebaut worden, berichtet Lars Greschke, Assistent der Geschäftsführung. In normalen Jahren erwarte Pflanzenbauleiter Robert Merx auf den 300 Hektar einen durchschnittlichen Ertrag von rund 40 Tonnen Frischmasse je Hektar. „Doch in diesem regenreichen Jahr kam es anders als erwartet“, erklärt Merx. „Wir konstatierten einen Ertrag von 60 bis 70 Tonnen je Hektar.“ Normalerweise werde der geerntete Mais vor allem als Silomais und damit zur Erzeugung von Biogas genutzt. Obwohl die Silos auf dem Unternehmensgelände bereits gefüllt waren, musste weiterhin Mais von den Feldern des Unternehmens. Nun aber nicht mehr als Silomais, sondern als Körnermais.

„Der Mais, der noch vor einigen Wochen auf unseren Feldern rund um Nordhausen stand, war nicht etwa vertrocknet, wie manche Wanderer vermuteten, sondern reif für die Ernte mit modernsten Maschinen, die in der Lage sind, die Körner aus den Kolben zu dreschen. Geerntet und schließlich mit Wasser und der geschroteten Spindel vermahlen, entsteht ein Corn-Cob-Mix, ein Futter, das im Unternehmen zur Schweinemast eingesetzt wird“, erklärt Robert Merx.

Er und die Geschäftsführerin Monique van de Wolfshaar-van Asten schwärmen vom Mais. Einerseits sei Mais in der Lage, bis zu 40 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar zu binden, andererseits könne er im Boden eingebrachte Nährstoffe sehr gut aufnehmen und verarbeiten. Darüber hinaus sei gerade der Körnermais für die Verbesserung des Bodens ein willkommenes Hilfsmittel. Und selbst die Gärreste aus der Biogaserzeugung werden als Nährstoffe wieder den Feldern zurückgegeben. Nur: Auf immer und ewig könne selbst Mais nicht auf den gleichen Flächen angebaut werden. Im nächsten Jahr können sich Wanderer um Nordhausen an einer neuen Farbe erfreuen. Auf 50 Hektar will van Asten dann Sonnenblumen anbauen. Es soll getestet werden, inwieweit Sonnenblumen als Ersatzfrucht für Raps in Erwägung gezogen werden können.