Maisprung an der Bode

Kleinbodungen. Wenn die Kleinbodunger Kirmesburschen einladen, spricht sich das nicht nur im Dorf herum. Auch von außerhalb kamen die Leute am Walpurgistag.

Traditionell am Walpurgistag traf man sich in Kleinbodungen auf dem Bolzplatz an der Bode zum Maisprung. Die Kirmesburschen hatten Zelte und Bänke aufgestellt, wo Jung und Alt bei Musik den Abend gemütlich verbringen konnte. Es gab Würstchen und Steaks vom Grill, und zum Anstoßen durfte die Maibowle natürlich nicht fehlen.

Die Kleinbodunger waren in Partylaune und kamen zahlreich. Auch aus den Nachbarorten Kraja und Lipprechterode konnten Besucher angelockt werden. Für die jüngsten Gäste gab es Stockbrot am Feuer, Spiele und Bogenschießen. „Es war ein gelungener Abend“, dankte Daniela Steinecke den Kirmesburschen für die Organisation.