Malwettbewerb für Jugendfeuerwehrleute im Südharz

Unter dem Motto „Gemeinsam stark in der Jugendfeuerwehr“ ruft die Kreisjugendfeuerwehr zum Malwettbewerb auf. Der Finanzausschuss des Kreistages ist Initiator, dessen Mitglieder bilden die Jury. Teilnehmen dürfen alle Jugendfeuerwehrleute zwischen sechs und 18 Jahren. Seid kreativ und zeigt uns anhand von Bildern, was die Jugendfeuerwehr für euch interessant macht und was sie für euch bedeutet“, spornt Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Willhardt an. Die besten Bilder werden prämiert. Die Bilder sollten bis 5. Juni mit Namen und Alter und Nennung der Jugendfeuerwehr gemailt werden an: malwettbewerb@web.de.