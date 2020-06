Mammobil macht demnächst in Bleicherode Station

Die Möglichkeit eines Mammographie-Screenings zur Früherkennung von Brustkrebs haben Frauen demnächst in Bleicherode. Das Mammobil macht auf dem Rewe-Parkplatz vom 27. Juli bis Ende August Station.

Jede Frau zwischen 50 und 69 Jahren, die in einem Ort mit der Postleitzahl von Bleicherode (99752) oder Sollstedt (99759) wohnt, bekommt in den nächsten Tagen eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag.

Die Kosten der Untersuchung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen, eine Überweisung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (03643) 742 800.