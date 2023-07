Mann begeht Unfallflucht im Landkreis Nordhausen

Niedersachswerfen. Ein noch unbekannter Mann hat an einem Bahnhof im Landkreis Nordhausen einen Unfall gebaut. Danach ist er geflüchtet.

Ein Fahrer in einem Opel Astra ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr von der Straße abgekommen, stieß gegen einen Grenzstein und knallte gegen ein Fallrohr am Bahnhofsgebäude in Niedersachswerfen. Anschließend flüchtete der Täter vom Unfallort.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto bei dem Unfall so stark beschädigt, dass Fahrzeugteile abfielen. Mutmaßlich wurde außerdem der Vorderreifen beschädigt und die Ölwanne aufgerissen.

Laut Zeugenaussagen saßen zwei Personen in dem Opel Astra. Der Fahrer trug ein rotes T-Shirt und war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte helle Haare.

Die Feuerwehr musste die Ölspur entfernen. Die Polizei hat die Autoteile des Fahrzeugs sichergestellt und bittet um Hinweise zum Unfall (Telefon: 03631/960).

