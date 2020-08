Bei Reparaturarbeiten an einem Portalkran kippte am Freitagmittag der Korb einer Hebebühne. So sehr, dass der sich darin befindende Mann abzustürzen drohte. Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr im Nordhäuser Industriegebiet „An der Helme“ hielt sich der 34-Jährige in rund 20 Metern Höhe fest. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte reagierten sofort und fuhren die Drehleiter zur Rettung aus, während gleichzeitig ein Sprungkissen zur Sicherheit aufgeblasen wurde, berichtet Einsatzleiter Pascal Hertel. Anschließend übergaben die Feuerwehrleute den Mann, der wohl mit dem Schrecken davon kam, an den Rettungsdienst. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, wird Teil der polizeilichen Ermittlungen sein, zu denen laut Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen auch das Amt für Arbeitsschutz hinzugezogen werde.