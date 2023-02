Mann liegt gefesselt im Badezimmer – Polizei Nordhausen ermittelt

Sollstedt Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei in Nordhausen. Ein Mann ist gefesselt in seinem Badezimmer gefunden worden. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei in Nordjhausen ist am Samstagnachmittag informiert worden, weil ein Mann gefesselt in seiner Wohnung in Sollstedt liegen soll. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, teilte die Polizei mit.

Ein junger Mann lag, gefesselt mit Ladekabeln, im Badezimmer seiner Wohnung. Zuvor habe es an seiner Wohnungstür geklingelt und eine vermummte Person habe ihm mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf versetzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der junge Mann wurde bewusstlos und ist erst im Badezimmer wieder aufgewacht. Außerdem sei ihm der Mund mit Klebeband zugeklebt worden. Laut seinen Angaben wurde in der Wohnung nichts gestohlen. Wann die Person vor seiner Tür stand und wie lange der Geschädigte bewusstlos in seinem Badezimmer lag, konnte er nicht angeben.

Er beschreibt den Täter wie folgt:

etwa 170cm groß

korpulent

komplett in schwarz bekleidet

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu einem Täter oder ein auffälliges Verhalten von einer Person in dem besagten Bereich geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960.

