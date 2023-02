Mann mit 3,76 Promille am Steuer: Zeugin verhindert Weiterfahrt in Nordhausen

Nordhausen Eine Frau hat in Nordhausen verhindert, dass sich ein betrunkener Mann wieder ans Steuer seines Autos setzt.

Eine couragierte Frau rief am Samstag gegen 18 Uhr vom Marktkauf-Parkplatz in Nordhausen bei der Polizei an und teilte mit, dass sie soeben einen Mann am Weiterfahren mit seinem Auto gehindert habe, da dieser augenscheinlich „sturzbetrunken“ sei.

Dieser Verdacht bestätigte sich den Polizisten vor Ort. Ein bei dem Mann vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,76 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Mann hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, teilte die Polizei mit.

