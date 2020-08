Mann mit Messer in Hals gestochen

Bleicherode. Streit in Bleicherode eskaliert. Tatverdächtiger in Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein 28 Jahre alter Mann aus Bleicherode kam in der Nacht zu Freitag mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Südharz-Klinikum.

Ersten Ermittlungen der Nordhäuser Kriminalpolizei zufolge, hatte er zuvor mit einem 44-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lindenstraße Alkohol getrunken. Aus bislang noch ungeklärter Ursache soll es zwischen beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte derart, dass der 44-Jährige dem Opfer mit einem Messer eine Stichverletzung am Hals zufügte.

Das schwer verletzte Opfer wählte kurz vor Mitternacht selbst den Notruf. Polizisten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen noch in der Nacht in dessen Wohnung fest. Auch er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler stellten die Tatwaffe sicher und sicherten weitere Beweise. Hierbei kam auch ein Spezialhund zum Einsatz, wie die Landespolizeiinspektion unserer Zeitung mitteilte.

Der Tatverdächtige wurde am Freitag Mittag einer Haftrichterin am Nordhäuser Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde noch am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

