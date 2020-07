Am Montag kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kreuzung August Bebel Platz/Taschenberg. Drei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht darunter ein Kind. Es gab eine Vollsperrung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann schlägt Tankstellen-Kunden nieder - Stau und drei Verletzte am Taschenberg - Einbrecher im Gymnasium

Kaffeetrinkender Kunde in Tankstelle niedergeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Nordhäuser Polizei seit Montagmorgen. Ein Mann betrat gegen 8.45 Uhr eine Tankstelle in der Halleschen Straße. Da er entgegen geltender Vorschriften keinen Mundschutz trug, wies eine Mitarbeiterin ihn darauf hin, dass er einen solchen zu tragen habe. Plötzlich schlug der Mann auf einen unbeteiligten Kunden, der gerade einen Kaffee trank, ein. Das 34-jährige Opfer kam ins Krankenhaus. Der ebenfalls 34 Jahre alte Angreifer flüchtete, konnte jedoch wenig später durch Polizisten gestellt werden.

Stau und drei Verletzte nach Unfall am Taschenberg

Die Kreuzung Taschenberg, August-Bebel-Straße und Weberstraße musste am Montagmorgen nach einem Unfall voll gesperrt werden. Ein 76-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 8.45 Uhr in der Weberstraße unterwegs und wollte den Taschenberg in Richtung August-Bebel-Straße passieren.

Dabei kollidierte der Rentner mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Pkw gegen einen an der Ampel haltenden Opel. Ein 5-jähriger Junge und seine 40-jährige Mutter im Citroen sowie der 76-jährige Verursacher kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Rentner konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Gegen 11 Uhr war die Kreuzung wieder frei.

Einbrecher in Gymnasium-Neubau

Am Wochenende verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Neubau des Gymnasiums in der Nordhäuser Blasiistraße. Über ein Fenster gelangten sie auf die Baustelle im Gebäude-Inneren, von wo sie Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro stahlen. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Mutter und Baby nach Unfall im Eichsfeld im Krankenhaus