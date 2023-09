Mann tritt in Nordhausen Autospiegel ab

Nordhausen. Passanten konnten einen Mann in Nordhausen dabei beobachten, wie er mehrere Pkw beschädigte.

Ein Mann hat am Sonntagabend in der Reichsstraße in Nordhausen die Außenspiegel von zwei geparkten Fahrzeugen abgetreten. Passanten beobachteten den Täter dabei. Bereits kurze Zeit später konnte der polizeibekannte Tatverdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gefunden werden, teilt die Polizei mit. Dies war aufgrund von Zeugenhinweisen möglich. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.