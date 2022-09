Marktspektakel entführt ins mittelalterliche Heringen

10/09/2022 - Heringen/Helme: Daniel Müller vom Ritterlager Derer zu Hohnstein am Samstag, 10. September 2022, beim Schlossfest auf dem Schlossplatz in Heringen/Helme im Landkreis Nordhausen (Thüringen). (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Heringen. Schlossfest lockt Besucher aus nah und fern in die Goldene Aue. Bunte Mischung als Erfolgsrezept.

Eine gelungene Mischung erlebten die vergangenen drei Tage die Helmestädter bei ihrem diesjährigen Schlossfest. Diese soll laut Museumsleiterin Sophie Kamprad auch das Rezept dafür gewesen sein, warum hunderte Leute an diesem Wochenende nach Heringen strömten.

Die malerische Kulisse des Schlosses verlieh dem Fest sein Flair. Foto: Marco Kneise

Zwar strömte am Samstag stellenweise gefühlt ebenso viel Regen vom Himmel herab, doch tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Denn so schnell die Tropfen herniederprasselten, so schnell waren die Regenwolken auch wieder verzogen und das mittelalterliche Flair florierte auf dem Schlossplatz.

Wie es im Mittelalter zugegangen sein könnte, zeigten verschiedene Lagergruppen, die die damaligen Zeiten wieder lebendig werden ließen. Während Familie Schaks Kettenhemden feilbot, demonstrierte Emanuel Brücher, seine Schmiedefertigkeiten, indem er erst das Feuer schürte und anschließend das darin positionierte Metall gekonnt bearbeitete. Das sorgte nicht nur für staunende Blicke, auch das ein oder andere Erinnerungsfoto ließ er gerne von sich machen. Daneben konnte man sich beim Axtwerfen, Bogenschießen und Korbflechten ausprobieren. Sogar die unheimlich anmutenden Fabelwesen vom Kyffhäuser stapften über den Schlossplatz und ließen alte Sagen und Riten aufflammen.

Emanuel Brücher demonstrierte seine Schmiedefertigkeiten Foto: Marco Kneise

Parallel dazu sorgten The Scruffy Mutts mit ihrem unverkennbaren Dudelsack-Sound für die passende Musik, die beim Publikum ankam. Gleiches quittierten die Zuhörer Waldtraene, die ihre Musik direkt in die Seele der Zuhörer pflanzten und Argentum Ferrum, die mit ihrer Mittelaltermusik in eine andere Zeit versetzten.

Eine bunte Mischung aus Oper, Operette und Musical gab es hingegen beim Konzert des Nordhäuser Theaters am Freitagabend. „Das war der Wahnsinn“, umschreibt Museumsleiterin Sophie Kamprad den gelungenen Auftakt des Schlossfestes in wenigen Worten. Das Publikum sei sogar so begeistert gewesen, das es einen stürmischen Applaus gegeben haben soll. Wortreicher ging es dagegen bei den verschiedenen Führungen am Sonntag zu, als das Schlossmuseum sein Pforten öffnete, Erwachsene wie Kinder den musealen Schatz bei kostenfreiem Eintritt erleben konnten.

Kevin Pojtinger und Ralf Kirchner von The Scruffy Mutts Foto: Marco Kneise

Zum krönenden Abschluss gastierte Nils Heinrich mit seinem Kabarettabend „hör-mal im Denkmal“ im Schloss, der über 200 Gäste zählte. Dabei berichtete Heinrich von der ganz anderen, bisher nicht erzählten wahren Geschichte der Nachwendezeit.