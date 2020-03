Martin Heucke ist neuer Chef der Linken im Kreis Nordhausen

Nach zehn Jahren an der Spitze der Linkspartei hat Alexander Scharff (36) den Staffelstab an einen Martin Heucke übergeben. „Kommunalpolitische Initiativen, wie für die Erhöhung der Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose, für einen kostenfreien ÖPNV, das Nein zum Gipsabbau im Südharz oder das Engagement im Studentenrat der Hochschule verleihen dem Kreisverband Profil. Daran möchten wir weiterarbeiten“, erklärte Martin Heucke (31), der neue Linke-Kreisvorsitzende.

Der studierte Philosoph und Staatswissenschaftler ist seit 2006 Mitglied der Partei, in den Kreisvorstand wurde er 2017 gewählt. Dieser vollzog nun einen Generationswechsel: Neben Alexander Scharff waren auch Hannelore Haase, Ilona Scharff und Heike Umbach nicht erneut angetreten.

Weiterhin Kreisvize ist unterdessen Sina-Jana Hillemann, Uwe-Siegfried Hübscher wurde als Kreisschatzmeister bestätigt. Wiedergewählt wurden außerdem Franca Bergmann, Sebastian Drechsler und Tim Rosenstock. Den neuen Kreisvorstand komplettieren fortan Johann Hillemann, Ann-Sophie Maria Groß, Andreas Bodenlos, Detlef Hauthal sowie Matthias Marquardt.

Zwei Direktmandate zur Landtagswahl

Die Finanzen des Kreisverbandes sind Scharff zufolge solide, wenngleich das Superwahljahr 2019 Spuren hinterlassen habe.

Die Bilanz der vergangenen Jahre könne sich sehen lassen, so Rosenstock. Dafür sprächen beide Direktmandate zur letzten Landtagswahl, ein Bundestagsbüro der Abgeordneten Kersten Steinke in Nordhausen und ein neues Wahlkreisbüro von Birgit Keller, der aktuellen Landtagspräsidentin, in Bleicherode.

„Allein im letzten Jahr gab es 30 Neueintritte vorrangig junger Menschen“, heißt es in der Pressemitteilung nach der Gesamtmitgliederversammlung weiter. Diese sei nichtöffentlich gewesen, da auch interne Themen besprochen wurden, erklärte Rosenstock auf Anfrage. Bei künftigen Mitgliederversammlungen werde das aber auch wieder anders gehandhabt.