Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masken nähen in Nordhausen statt Urlaub

Voraussichtlich am 7. April will die Schneiderei des Nordhäuser Theaters dem Südharzer Katastrophenschutz 300 genähte Mundschutz-Masken übergeben, der diese dann weiter verteilt. Weitere 150 sollen am 14. April folgen, zusätzliche 350 Stück am 22. April. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit reagiert man auf die jüngste Allgemeinverfügung des Kreises, die ab 14. April zum Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet. Die Schneiderinnen verzichten auf Urlaubstage – für Intendant Daniel Klajner keine Selbstverständlichkeit: „Da hinter den Kulissen weiter an den Vorbereitungen für die Thüringer Schlossfestspiele gearbeitet wird, in welche auch die Schneiderinnen aktuell massiv eingebunden sind, ist dieses Engagement eine mehr als große Geste.“