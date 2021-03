Maskenverteilung in Obergebra

Die vom Landratsamt zur Verfügung gestellten kostenlosen OP-Masken werden ab 8. März in Obergebra auf dem Parkplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus ausgegeben. Abgeholt werden können sie laut Melderegister am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 11 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag jeweils von 18 bis 19 Uhr. Die Einwohner werden gebeten, bei der Abholung auch an ältere oder behinderte Menschen aus der Nachbarschaft zu denken, und für diese die Masken mitzunehmen.