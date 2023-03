Maximator Hydrogen Nordhausen liefert Tankstelle nach Weimar

Nordhausen. Der Nordhäuser Produzent von Wasserstofftankstellen vermeldet nun auch eine Vertragsunterzeichnung in Thüringen. Dahinter steckt ein Auftrag über eine siebenstellige Euro-Summe.

Drei Wasserstoffbusse hat die Stadtwirtschaft Weimar für ihren ÖPNV bereits bestellt, nun folgte ein Liefervertrag über eine Wasserstofftankstelle vom Nordhäuser Unternehmen Maximator Hydrogen. Unterzeichnet wurde dieser beim 1. Wasserstofftag Thüringens im Rahmen der Thüringen-Ausstellung.

„Wir sind dankbar, unsere emissionsfreien und zuverlässigen Technologien in unserer direkten Nachbarschaft in die Tat umzusetzen und die passende Infrastruktur für den klimaneutralen Stadtverkehr in Weimar zu liefern. Modell-Projekte wie diese sind der Schlüssel, um die Akzeptanz von Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft zu erhöhen“, erklärte Mathias Kurras, Geschäftsführer bei Maximator Hydrogen. Die Gesamtinvestition der klimaneutralen Tankstelle belaufe sich auf mehr als eine Million Euro. Gefördert wird das Projekt vom Thüringer Umweltministerium mit EU-Mitteln.

Maximator Hydrogen hat sich binnen weniger Jahre als führender Anbieter und Entwickler von Technologien für Wasserstoffinfrastrukturen etabliert, auch auf dem internationalen Markt. So kann Kurras auch auf Aufträge aus der Schweiz oder aus Schweden verweisen.