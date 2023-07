Mehr als Folklore: Südharz darf sich aufs Waldfest am Josephskreuz freuen

Stolberg. Ein Ausflugstipp für den Südharz: Stolberg bereitet sein 47. Waldfest auf dem Großen Auerberg vor.

Ebenso traditionell wie beliebt ist das Waldfest am größten eisernen Doppelkreuz auf dem Großen Auerberg bei Stolberg. In diesem Jahr ist es am Sonntag, dem 23. Juli, von 11 bis 17 Uhr, kündigt Katja Kotzur, Sachgebietsleiterin für Tourismus der Gemeinde Südharz, an.

Es sei bereits das 47. Waldfest, betont Kotzur. Auch diesmal sollen wieder viele bekannte Künstler zu sehen und zu hören sein. Traditionell sei der Auftritt der Stolberger Jagdhornbläsergruppe unter der Leitung von Detlef Reich. Ebenso legendär seien die Auerbergsänger aus Schwenda, die in diesem Sommer ihr 170-jähriges Bestehen feiern. „Einen besonderen und beliebten Akkordeon-Solisten begrüßen wir danach“, wirbt Katja Kotzur für einen Besuch. „Sven Meisezahl war zu verschiedenen Festen in und um Stolberg schon zu Gast und will erneut für Unterhaltung und Stimmung sorgen.“

Mit Harzer Liedern und Folklore im Gepäck kommen die Sösespatzen aus Osterode zum Josephskreuz. Am Nachmittag – etwa ab 15 Uhr – schlägt die Stunde für DJ Lutz mit seinem „Music on tour“-Programm.

Das Team vom Bergstübl sorgt für Speis und Trank. Elke Franke moderiert das Waldfestprogramm.