Mehr Geld für Maler und Lackierer gefordert

Mehr Geld für die 130 Maler und Lackierer im Landkreis Nordhausen fordert die IG Bau. „Die Bauwirtschaft brummt. Davon profitieren auch die Malerbetriebe. Jetzt sollen die Handwerker einen fairen Anteil an den guten Geschäften erhalten“, sagt Harald Buntfuß, der Nordthüringer Vize-Bezirksvorsitzende. Die Gewerkschaft verlangt in der laufenden Tarifrunde ein Lohnplus von 5,4 Prozent.

Das Angebot der Arbeitgeber von 0,8 Prozent sei ein „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, die kein Homeoffice machen können und täglich auf der Baustelle unter erschwerten Corona-Bedingungen die Knochen hinhalten“, so Verhandlungsführer Carsten Burckhardt. Eine echte Wertschätzung sehe anders aus, ergänzt Buntfuß. Daran ändere auch die vorgeschlagene Corona-Prämie in Höhe von 70 Euro nichts. Am 1. Dezember gehen die Verhandlungen in die dritte Runde.