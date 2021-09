Dank eines aktuellen Projektes gibt es in den teilnehmenden Kindergärten jetzt mehr Gemüse zu den Mahlzeiten.

Mehr Gemüse für die Kinder in Tagesstätten

Nordhausen. Auch Nordhäuser nehmen am Thüringer Ernährungsprojekt teil.

Zehn Kindergärten nehmen aktuell am Projekt „Ernährungsbildung für Thüringer Kindertagesstätten“ teil, das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit 2019 umsetzt. Darunter ist auch die Kita „Ida’s Wald- und Wiesenkinder“ in Nordhausen. Die DGE hat ernährungsbildende Spiele entwickelt und mit den Kitas gemeinsam getestet. Außerdem wurde die Verpflegung in den Kindergärten gesundheitsförderlicher. Es gibt jetzt mehr Gemüse und weniger Fleischgerichte auf den Speiseplänen.

Die Nordhäuser Kindergartenleiterin Vanessa Gerlach blickt zufrieden auf das Projekt: „Die Kinder haben großen Spaß beim Spielen mit den Bildungsmaterialien und sind stolz darauf, was sie alles über Lebensmittel und gesunde Ernährung wissen. Außerdem haben wir gemeinsam mit der DGE und unserem Caterer besprochen, wie wir unsere gesamte Verpflegung – also Frühstück, Mittagessen und Vesper – verbessern können.“

Nordhausen gehört zu den Landkreisen, die bei den Einschulungsuntersuchungen 2017 durch einen hohen Anteil übergewichtiger oder fettleibiger Kinder auffielen.

Auch der Thüringer Verbraucherschutzminister Dirk Adams (Grüne) sieht nach wie vor einen „dringenden Bedarf, Kinder frühzeitig an eine gesunde Ernährungsweise heranzuführen“.