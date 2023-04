Mehr Komfort für Grundschüler in der Ganztagesbetreuung im Kreis Nordhausen: 750.000 Euro wurden investiert

An vielen Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises Nordhausen wurde investiert, um die Qualität der außerunterrichtlichen Betreuung weiter zu verbessern.

Südharz. In den letzten zwei Jahren sind die Grundschulen im Landkreis Nordhausen durch die Umsetzung verschiedener Projekte aufgewertet worden. Davon profitieren die Schüler.

Vertreterinnen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport haben sich jetzt vor Ort ein Bild der umgesetzten Fördervorhaben im Ganztagesprogramm in Grundschulen gemacht. Rund 750.000 Euro sind laut Landratssprecherin Jessica Piper in den letzten beiden Jahren in Maßnahmen an Grundschulen in Trägerschaft des Landkreis geflossen.

Der 1. Beigeordnete Stefan Nüßle (CDU) sowie Mitarbeiter aus der Schulverwaltung und dem Hochbau stellten dem Besuch die umfangreichsten Vorhaben in der Förderung zur Verbesserung der Ganztagesbetreuungsqualität vor.

Dazu gehört ein Multifunktions- und Bolzplatz an der Grundschule Wipperdorf. In der Grundschule Nohra hat die Landkreisverwaltung den Schulhof umgestaltet und einen Niedrigseilgarten gebaut. An der Grundschule Bleicherode sind zwei Horträume zu Erlebnisräumen umgestaltet und ein weiterer Niedrigseilgarten installiert worden. Außerdem hat das Landratsamt an vielen Grundschulen Wasserspender installiert und für die Mittagsverpflegung Selbstbedienungstheken angeschafft. „Dank der vielfältigen Investitionen konnten wir an vielen Grundschulen gezielt die Rahmenbedingungen der Ganztagesbetreuung verbessern“, so Stefan Nüßle.