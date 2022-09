Mehrere Autos in Nordhausen demoliert

Nordhausen In Nordhausen wurden am Wochenende mehrere Autos mutwillig beschädigt. Zu einem mutmaßlichen Täter hat die Polizei bereits Hinweise.

Von Freitag bis Sonntag wurden im Stadtgebiet von Nordhausen vier Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Laut Polizei waren zwei Fahrzeuge in der Spiegelstraße abgestellt, ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Kreissparkasse, Kornmarkt und ein Fahrzeug stand in der Albert-Traeger-Straße, auf dem Schotterparkplatz neben der Straßenbahnwendeschleife.

Das Auto am Kormnarkt wurde vermutlich mit einem Stein beschädigt. Die beiden Fahrzeuge in der Spiegelstraße mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Beim Auto in der Alber-Traeger-Straße wurde der Seitenspiegel abgetreten. Zum letzten Fall liege bereits eine Personenbeschreibung zum Täter vor. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen. Insgesamt sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstanden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.