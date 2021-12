Mehrere Feuerwehreinsätze in Ellrich

Gleich zwei Einsätze gab es am Mittwoch für die Feuerwehr in Elllrich. (Symbolbild)

Ellrich. In Ellrich musste die Feuerwehr am Mittwoch gleich zwei Mal ausrücken. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus entstand großer Sachschaden.

Am Mittwochvormittag gab es in Ellrich mehrere Feuerwehreinsätze. Wie die Polizei informierte, qualmte gegen 8.10 Uhr ein Schornstein in der Großen Bahnhofstraße. Offensichtlich war der Schornstein längere Zeit außer Betrieb. Ablagerungen brannten sich frei, was die starke Rauchentwicklung erklärte. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben.

Gegen 10 Uhr dann Feueralarm in der Schmalingstraße. Hier war ein Schaltschrank im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Sechs Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen, eine ältere Frau musste durch ein Fenster evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Der Schaden werde auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.