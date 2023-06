Mehrere Kollekten aus Nordhäuser Blasiikirche gestohlen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein Mann hat die Kollektesammelbox in der Nordhäuser Blasiikirche aufgebrochen (Archivfoto).

Nordhausen. Ein Mann hat mehrmals die Kollektesammelbox aus der Blasiikirche in Nordhausen aufgebrochen und das Geld mitgenommen. Nun meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Zwischen dem 9. und 23. Mai hat ein Unbekannter mehrere Diebstähle aus der Blasiikirche in Nordhausen verübt. Nachdem die Polizei am Dienstag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und ein Bild des Mannes verbreitet hatte, konnte am Mittwoch ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kriminalpolizei dankte für Hinweise aus der Bevölkerung, die zum schnellen Fahndungserfolg geführt hätten. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Der Mann soll sich mehrfach nach dem Verschließen unberechtigt in der Kirche aufgehalten, eine Kollektesammelbox aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen haben.

