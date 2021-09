Durch einen angezündeten Schuhabtreter wurde auch eine Wohnungstür in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Schuhabtreter vor Wohnungen in Nordhausen angezündet

Nordhausen. Bislang noch Unbekannte haben mehrere Fußmatten vor Wohnungstüren in Nordhausen angezündet. Eine 32-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, musste die Feuerwehr in die Sundhäuser Straße in Nordhausen ausrücken. In einem Wohnblock brannten vor zwei Wohnungstüren Schuhabtreter. Die Bewohner hatten bereits selbst mit dem Löschen begonnen. Hierbei zog sich eine 32-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde vor Ort medizinisch behandelt. Neben den Schuhabtretern beschädigten die Flammen auch eine Wohnungstür.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass die Schuhabtreter angezündet worden sind und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Ein Spezialhund unterstützte die Ermittlungen.

Der oder die Täter gelangten offensichtlich über einen Hintereingang in das Treppenhaus. In dem Wohnblock leben überwiegend ausländische Bewohner. Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

