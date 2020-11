Nach dem Ausbruch in Görsbach hat die Polizei die Bilder der Videoüberwachung ausgewertet. (Symbolbild)

Görsbach. Bei einem Einbruch bei einer Firma in Görsbach entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat jetzt Bilder der Videoüberwachung ausgewertet.

Mehrere zehntausend Euro Schaden nach Einbruch in Görsbacher Firma

Nach einem Einbruch auf das Gelände einer Tiefbaufirma in Görsbach im Landkreis Nordhausen in der Nacht zum 6. November haben die Ermittler nun das Material der Videoüberwachung ausgewertet. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten die Täter einen weißen Mercedes Sprinter mit Pritsche genutzt.

Sie waren zwischen 3.15 und 3.50 Uhr gewaltsam auf das Gelände eingedrungen und beschädigten dort einen Mulicar. Offenbar hatten sie es auf Baumaschinen und Werkzeug abgesehen. Mit einem Anhänger der Marke Saris Magnum, auf dem Maschinen abgestellt waren, darunter eine Rüttelplatte und ein Minibagger Kubota KX019-4, verschwanden die Einbrecher.

Der entstandene Gesamtschaden werde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum genannten Tatfahrzeug, geben kann oder wem verdächtige Personen oder das Tatfahrzeug im Vorfeld der Tat in der näheren Umgebung der Alten Straße aufgefallen sind, werde gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.