Melange aus Floristik, Musik und Radierkunst in Nordhausen zu erleben

Nordhausen. Ein offenes Atelier am Blasiikirchplatz lockt am Samstag Kulturinteressierte in die Rolandstadt. Künstlerin Ute Zyrus-Gonska und Floristin Kathrin Eberhardt stellen aus.

Einen spannenden Mix aus Floristik, Musik und Radierkunst verspricht ein offenes Atelier in Nordhausen Gästen am Samstag. Die Nordhäuser Künstlerin Ute Zyrus-Gonska lockt dabei mit einer hohen handwerklichen und künstlerischen Erfahrung, die insbesondere in ihren Radierungen zum Ausdruck kommt. Schon seit 1993 präsentiert sie ihre Werke regelmäßig in Einzelausstellungen. Dabei ist ihr besonders wichtig, ihre Kunst keiner Stilrichtung zuzuordnen. „Ich kreiere meine Motive nach einem spielerischen Ansatz, immer mit verschiedenen Hauptmotiven wie den geometrischen Fantasieformen“, erklärt Zyrus-Gonska ihren kreativen Gestaltungsprozess.