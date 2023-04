Menschen aus Nordhausen und Umgebung mit Handicap beweisen viel Kreativität und Fingerspitzengefühl

Florian Scheiner stellt in der Kreativ-Werkstatt ein Keramik-Osterei her.

Nordhausen. Wer noch Osterdeko aus den Werkstätten der Nordthüringer Lebenshilfe haben möchte, sollte sich sputen. Aber auch nach den Feiertagen findet man schöne Dinge in den Werkstattläden.

Schon seit Monaten läuft die Osterproduktion in der Kreativabteilung der Nordthüringer Werkstätten auf Hochtouren. Hier werden die Artikel von Hand getöpfert und bemalt. Dies erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl, Ruhe und Ausdauer. Diese Gabe benötigt man auch bei der Herstellung der bekannten Kerzen.

Mit Ruhe und Hingabe produzieren die Beschäftigten Osterdekoration von Anhängern über Keramik-Eier und -Hasen bis hin zu zusätzlichen Anfertigungen für kirchliche Anlässe, Unternehmen und private Kunden. Sie werden unterstützt und angeleitet von Annekatrin Schmied und Claudia Huke. Mit Liebe wird alte Handwerkskunst ausgeübt und weitergeben. Es ist in jeder Saison schön zu sehen, wie altbekannte und neue Ideen in der Kreativabteilung entstehen und danach zum Verkauf in die Werkstattläden gehen.

Damit führt die Kreativabteilung der Lebenshilfe-Werkstätten eine alte Handwerkstradition fort, erhält und bewahrt ihre Geheimnisse für die kommende Generation.

Der Werkstattladen „Hinter der Steinmühle“ ist montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr offen, der Laden im Magnetcenter montags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.