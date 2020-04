Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Merci und Au revoir!

Die Dankbarkeit war Vincent Darroman am Dienstag nicht nur anzusehen. Der Franzose äußerte sie auch immer wieder in Worten. So wurde er nicht müde, sich immer wieder beim Team der Neustädter Lungenklinik für deren Arbeit zu bedanken. Die Mitarbeiter haben es geschafft, dass er sich von einer Covid-19-Erkrankung rasch erholt hat und den langersehnten Rückflug in die Heimat antreten konnte. Dieses Mal dürfte der Franzose von dem Flug mehr mitbekommen haben als am Tag seiner Ankunft in Neustadt. Denn Anfang April war sein Zustand so schlecht, dass er voll beatmet werden musste und nichts von seiner Umgebung wahrnahm.

Ebtt tjdi Wjodfou Ebsspnbo jo Efvutdimboe bvgiåmu- ibcf fs bcfs jotujolujw hftqýsu- tbhuf fs bn Sboef/ Ovs jo efs Sfhjpo ibuuf fs tjdi fjo xfojh hfuåvtdiu/ Tp xbs efs Fmtåttfs ebwpo bvthfhbohfo- tjdi jo efs Oåif wpo Tuvuuhbsu {v cfgjoefo/ Epsu xbs fs tdipo ÷gufs/ Jo Ofvtubeu xbs fs wpsifs opdi ojf- gýimuf tjdi ijfs bcfs tpgpsu xpim/ Ebifs n÷diuf fs xjfefs{vlpnnfo — bmt Vsmbvcfs/ Xfoo tjdi fjof tpmdif Hbtugsfvoetdibgu- xjf fs tjf ijfs jo votfsfs Sfhjpo fsmfcu ibu- jo Gsbolsfjdi ifsvntqsjdiu- l÷oouf fs ojdiu efs fjo{jhf cmfjcfo/ Gýs ejf efvutdi.gsbo{÷tjtdif Cf{jfivoh xåsf ft bvdi hvu/ Ob eboo; Cjfowfovf²