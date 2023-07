Meterhohe Flammen in Salza rufen Feuerwehren auf den Plan

Nordhausen. In der Kantstraße kämpfen die Einsatzkräfte zur Stunde gegen das Feuer.

Dunkle Rauchschwaden über Salza ließen am Montagabend gegen 19.45 Uhr von Weitem schon Schlimmes erahnen: In dem Nordhäuser Ortsteil ist es in der Kantstraße zu einem Brand gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr in einem ersten Statement erklärte, betreffe das Feuer einen Schuppen hinter

Die Feuerwehr konnte nur schwer an den Brandort gelangen. Foto: Marco Kneise

einem Wohnhaus. Meterhoch stiegen die Flammen auf, so dass sie auch von der Straße aus noch zu sehen waren. Und entsprechend schwierig gestalten sich die Löscharbeiten. Die Grundstücke in der Kantstraße sind eng bebaut, so dass ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude schnell stattfinden kann.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, um das Feuer zu bekämpfen. Auch die Drehleiter kommt zur Stunde zum Einsatz. Vor Ort sind zudem Rettungskräfte der Johanniter. Ob Menschen zu Schaden kamen, ist noch unklar.