Michael Pfrogner stellt in Nordhausen Kunst aus fremden Galaxien aus

Nordhausen. Ein Nordthüringer erschafft futuristische Kunstwerke.

Wer sich für „Kunst aus fremden Galaxien“ oder „Impressionen aus dem All“ interessiert, dem sei die neue Ausstellung in der Galerie der Nordhäuser Kreissparkasse am Kornmarkt empfohlen. Der Künstler Michael Pfrogner stellt hier seine Werke bis zum 27. Januar 2023 aus. Pfrogner stammt aus Artern, hat aber inzwischen seine Werkstatt in Wollersleben. Als Autodidakt eignete er sich seine spezielle Maltechnik an, die er in der Nordhäuser Jugendkunstschule festigte. Mehr als 100 Bilder sind bereits entstanden.