Mieterkonzert der Wohnungsbaugesellschaft Nordhausen abgesagt

In diesem Jahr wird es kein Mieterkonzert der Städtischen Wohungsbaugesellschaft Nordhausen (SWG) geben. Nachdem das Theater jetzt alle Veranstaltungen bis 31. August hat, müsse die dritte Konzertauflage im Mai ausfallen, teilt das kommunale Unternehmen mit. SWG-Chefin Inge Klaan ist aber zuversichtlich, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder viele Mieter in die Nordhäuser Spielstätte locken wird. Die beiden Mieterkonzerte mit dem Loh-Orchester in den vergangenen beiden Jahren waren ein Dankeschön des Wohnungsvermieters für langjährige Mieter. Beide Veranstaltungen waren gut besucht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.