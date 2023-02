In Ottendorf ist ein Streit zwischen Mieter und Vermieter eskaliert - die Polizei musste einschreiten. (Symbolbild)

Mieterstreit in Bottendorf eskaliert: Mann wirft mit Flaschen um sich

Bottendorf. Bei einem Streit in Bottendorf zwischen einem Mieter und seinem Vermieter flogen erst böse Worte und später Flaschen.

Ein Streit zwischen Mieter und Vermieter eskalierte am Dienstagnachmittag in Bottendorf. Laut Meldung der Polizei waren beide Parteien in Streit geraten. Der Mieter habe demnach seinem Vermieter zunächst verbal gedroht.

Doch dabei wollte er es nicht belassen. „Bewaffnet“ mit mehreren Flaschen ging er zum Haus seines Vermieters und warf diese gegen die Hauswand. Die Flaschen gingen zu Bruch und beschädigten die Hauswand. Beamte der Polizeistation Artern nahmen die entsprechenden Anzeigen gegen den bekannten Täter auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

