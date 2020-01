Millionen-Projekt an Nordhäuser Hochschule im Verzug

Auf dem Campus am Weinberg wird fleißig gearbeitet. Bis zu fünf Baufirmen sind damit beschäftigt, das zentrale Hörsaalgebäude 19 energetisch zu sanieren. „Wir haben am 1. April vorigen Jahres mit dem Umbau begonnen. Als Erstes wurden die Räume bis auf ein paar Laboreinrichtungen komplett entkernt“, berichtet Karl Böttcher, Leiter des Sachgebietes Bau und Liegenschaften an der Nordhäuser Hochschule. Danach wurde die Fassade im Kellerbereich trockengelegt und wärmegedämmt.

Um das Gebäude barrierefrei zu gestalten, wird es einen Aufzug erhalten. „Um diesen in die Mitte des Hauses einzubauen, war es notwendig das mittlere Treppenhaus abzubrechen und auf der Südseite neu anzubauen“, so Böttcher. Auch der Innenausbau sei in vollem Gang. „Derzeit sind die Elektriker und Heizungsbauer am Zuge, werden der Fahrstuhlschacht und die Treppenhäuser fertiggestellt“.

Die Fertigstellung ist für Oktober vorgesehen, so dass die Studenten im Wintersemester 2020/21 wieder im Haus 19 unterrichtet werden können. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,7 Millionen Euro. Da wir aber auch die Sanitäranlagen komplett erneuern müssen, wird die Schlussrechnung ein wenig höher ausfallen“, so der Sachgebietsleiter. Im Plan liegt die Baustelle nicht mehr. „Wir sind etwa sechs Wochen im Zeitverzug“, sagt Böttcher. So mussten mehr Betonsanierungen und zusätzliche Brandschutzarbeiten vorgenommen werden. Verzögerungen gebe es zudem beim Stahlbau. Eine Baufirma geriet in Verzug.