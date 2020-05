Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mindestlohn gestiegen

Für die rund 1400 Bauarbeiter im Landkreis Nordhausen gilt eine neue Lohnuntergrenze. Keiner, der in der Branche arbeitet, darf seit April weniger als 12,55 Euro verdienen – 35 Cent mehr als bisher. Das macht ein Plus von rund 60 Euro am Monatsende, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Daher rät die Gewerkschaft den Beschäftigten, den letzten Lohnzettel zu prüfen. Facharbeiter sollten jedoch auf den deutlich höheren Tariflohn bestehen. „Handwerker sind extrem gefragt – auch in Zeiten von Corona. Kein Bauarbeiter sollte sich unter Wert verkaufen. Jeder hat eine anständige Bezahlung verdient“, so der stellvertretende Bezirksvorsitzende Harald Buntfuß.