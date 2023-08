Ministerin bittet zum Gespräch: Doreen Denstädt besucht Landkreis Nordhausen

Nordhausen. „Lasst uns reden“, unter diesem Motto reist Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt durch den Freistaat. Dabei besucht sie auch Sülzhayn und Nordhausen.

Thüringens Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Doreen Denstädt, besucht den Landkreis. Unter dem Motto „Lasst uns reden“ möchte sie mit Bürgern ins Gespräch kommen. Am Freitag, dem 25. August, besichtigt die Ministerin ab 10.45 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in Sülzhayn besichtigen und auf dem Außengelände steht sie für Gespräche bereit. Um 17 Uhr sind alle Interessierten in die Rothleimmühle Nordhausen eingeladen.