Minutenlanger Beifall krönt großartiges Konzert im Nordhäuser Theater

Oftmals ergreift uns Musik im tiefsten Inneren, sie berührt unsere Seele. Im besonderen Maße wird das der russischen Musik zugeschrieben. So war die sprichwörtliche „russische Seele“ auch das Motto des 3. Sinfoniekonzertes im Theater Nordhausen. Ein schier unerschöpflicher Reichtum an Gefühlen und Stimmungen wohnt dieser Musik inne, überzeugend transportiert durch das Loh-Orchester, das in großer Besetzung unter der Leitung seines Chefdirigenten Michael Helmrath musizierte.

Das Publikum im ausverkauften Konzertsaal war bereit, sich dem Reiz dieser Musik hinzugeben. Zu Beginn erklangen die Polowetzer Tänze aus der Oper „Fürst Igor“ von Alexander Borodin. Eine ruhige, fast melancholische Melodie gespielt von der Oboe, leitete ein, aber schon bald brachten tänzerische, temperamentvolle und stark synkopierte Rhythmen übersprudelnde Lebensfreude der Menschen zum Ausdruck. Die Oper erzählt von Kampfesmut, Nationalstolz und Heimatliebe, das mag die russische Seele. Und das zu vermitteln war auch das Bestreben des Mächtigen Häufleins, einer damaligen Komponistenvereinigung, dessen Vertreter Borodin war.

Cellist Peter Bruns spielt den Solopart

Während Borodin den russischen Helden Igor in den Mittelpunkt seiner Oper rückte, trugen die beiden sich anschließenden Werke autobiographische Züge der Komponisten. In seinem 2. Cellokonzert, die Uraufführung fand 1966 in Moskau statt, und kurze Zeit später erklang das Werk bereits in London, reflektiert Dmitri Schostakowitsch seine Gedanken und Gefühle bezüglich seiner Lebenssituation. Eine innere Zerrissenheit, ein Konflikt hatte sich seiner bemächtigt unter den herrschenden politischen Verhältnissen. Tiefe Traurigkeit, weil von der Gesellschaft enttäuscht, aber auch ein vorübergehendes Aufleuchten etwa nach dem Tod Stalins, spiegeln sich in seinem Konzert wider. Die musikalische Sprache des Komponisten ist sehr vielschichtig. Dialoge zwischen einzelnen Orchesterinstrumenten und dem Soloinstrument, teils heftig, teils freundlich, ja fast fröhlich unterhaltend, interessante klangliche Effekte im Schlagwerk, schildern die Situation.

Das Solocello ist immer präsent, es schafft die emotionale Grundlage auf der Basis größter Virtuosität, und immer ist das Orchester einfühlsamer Begleiter. Für den äußerst anspruchsvollen Solopart konnte der renommierte Cellist Peter Bruns gewonnen werden. Das Publikum dankte ihm mit herzlichem Applaus. Kein anderes Werk hätte besser zum Abschluss dieses hochkarätigen Konzertes erklingen können als die 4. Sinfonie, auch als „Schicksalssinfonie“ bezeichnete Sinfonie von Peter Tschaikowsky, erfüllte es doch am ehesten die Erwartungen an das Motto des Konzertabends im Theater Nordhausen. Auch er trug einen heftigen inneren Konflikt mit sich aus und wäre beinahe an den moralischen Gesetzlichkeiten seiner Zeit gescheitert. So begleitete ihn ein „unentwegter Wechsel harter Wirklichkeit mit flüchtigen Träumen vom Glück“.

Ein mächtiges Motiv der Blechbläser, das gleich zu Beginn des Werkes in herrlicher Tongebung zu hören war, kehrt unerbittlich drohend im Verlauf des Werkes immer wieder. Erst die fröhliche Melodie des russischen Volksliedes vom Birkenbaum, die symbolisch steht für Freude, Freude mit anderen Menschen zu leben beendet die Sinfonie in einem Rausch von Glück. Minutenlanger Beifall war Dank des Publikums für dieses großartige Konzert.