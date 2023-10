Mit Alphornbläsern, Ausstellung und Konzert: Nordhäuser Jazzclub lässt es zum 40-Jährigen richtig krachen

Besucher können sich bei der Eröffnungsveranstaltung zum 40. Jazzfest am 20. Oktober auf ein buntes Programm freuen. Das wird geboten.

Die Eröffnung des 40. Nordhäuser Jazzfestes ist gleichzeitig das „Landesjazzfestival-Konzert“ der AG Jazzmeile Thüringen. Besucher können sich am Freitag, 20. Oktober, in der Galerie der Kreissparkasse Nordhausen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Von 18.45 bis 19.15 Uhr werden die Gäste durch die Südharzer Alphornbläser begrüßt.

In diesen Abend ist auch die Eröffnung der Fotoausstellung „40 Jahre Jazzclub Nordhausen“ um 19.30 Uhr integriert. Musikalisch begleitet wird diese durch die Sängerin Robin Damm. Anschließend beginnt um 20.15 Uhr ein Konzert mit den Sisters in Jazz. Eintrittskarten gibt es in den Filialen der Kreissparkasse Nordhausen.